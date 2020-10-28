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الولايات المتحدة الأمريكية

بالصور: لماذا تعرضت كيم كارداشيان لحملة انتقادات واسعة بسبب حفلة عيد ميلادها؟

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بقلم:  يورونيوز
كيم كارداشيان رفقة زوجها كايني ويست
كيم كارداشيان رفقة زوجها كايني ويست   -   حقوق النشر  Evan Agostini/2020 Invision
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في واقعة اعتبرها البعض استفزاز لهم في ظل جائحة كورونا، أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استقلّت طائرة خاصة للاحتفال بعيد ميلادها الأربعين في جزيرة مدارية مع أقربائها في خضمّ الأزمة الوبائية.

وكتبت "لا أظنّ أن أحدا منّا كان قبل كوفيد يقدّر فعلا فرصة السفر ولقاء الأهل والأصدقاء في مكان آمن"، ناشرة صورا "لهذه الرحلة التي تسنّى لنا خلالها الادّعاء لفترة وجيزة بأن الأمور عادت إلى طبيعتها".

وأفادت مواقع متخصصة في أخبار المشاهير، مثل "إي!" و"تي أم زي" بأن كيم اصطحبت معها، في جملة المدعوين، شقيقاتها كلوي وكورتني وكندال على متن طائرة "بوينغ 777" من لوس أنجليس إلى تاهيتي وانضمّ إليهم لاحقا زوجها مغني الراب كانييه ويست.

وأخبرت النجمة "رقصنا وركبنا الدرّاجة الهوائية وسبحنا إلى جانب الحيتان وجدّفنا قوارب كاياك وشاهدنا فيلما على الشاطئ وفعلنا أمورا كثيرة أخرى. وأنا أدرك أن هذه الامور ليست في متناول الأغلبية راهنا وفي أوقات كهذه أقدّر فعلا نعمة العيش الرغيد الذي أحظى به".

غير أن هذه العطلة الفاخرة لم تلق استحسان مستخدمين كثر للإنترنت واعتبروها في غير وقتها وغير لائقة في أوقات الأزمة الوبائية والاقتصادية هذه.

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40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. For my birthday this year, I couldn’t think of a better way to spend it than with some of the people who have helped shaped me into the woman I am today. Before COVID, I don’t think any of us truly appreciated what a simple luxury it was to be able to travel and be together with family and friends in a safe environment. After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40

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name a better trio

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وكتب مستخدم حصد تعليقه 11 ألف إعجاب "اضطر ناس إلى توديع أقربائهم الذين يموتون وحيدين في المستشفى عبر الهاتف. ومن الصواب فعلا نشر هذه الرحلة المرحة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يعاني العالم الأمرّين. يا له من تواضع ويا لها من حكمة فعلا".

وغرّد مغني الروك البريطاني بيتر فرامبتون أن "الناس يذهبون اليوم إلى بنوك الطعام وليس إلى الجزر الخاصة".

غير أن هذه التعليقات الشاجبة لم تمنع ألبوم الرحلة على "إنستغرام" من حصد نحو 5 ملايين إعجاب في خلال ست ساعات.