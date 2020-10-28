فيديو: السعودية ستستضيف أحد سباقات فورمولا واحد عام 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية أن سباق الجائزة الكبرى السعودي سيكون جزءًا من رياضة سباقات الفورمولا واحد لعام 2021.

وستستضيف المملكة هذا السباق لأول مرة في شوارع مدينة جدة العام القادم على أن يتم تشييد حلبة خاصة لاستضافته بالأعوام التالية.

ومن المقرر أن تتم الموافقة الرسمية على رزنامة (إف 1) المبدئية للعام المقبل خلال الأسابيع القادمة والتي تشمل 23 جولة.

ويجدر بالذكر أن جدول سباقات العام المقبل سينطلق من حديقة ألبرت بارك الواقعة في مدينة ملبورن الأسترالية في 21 من مارس/آذار بعد أن ينتهي الموسم الحالي في أبو ظبي في 5 من ديسمبر/كانون الأول.