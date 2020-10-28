شاهد: إعصار "مولاف" يُشرد مئات آلاف السكان في فيتنام

تسبب إعصار "مولاف" في إحداث خسائر كبيرة في مقاطعة كوانغ نغاي وسط فيتنام حيث تساقطت الأشجار بفعل قوة الرياح التي تجاوزت سرعتها 135 كيلومتر في الساعة.

السلطات تحدثت عن سقوط قتيلين على الأقل وفقدان العشرات من الصيادين الذين انقلبت قواربهم خلال محاولة عودتهم إلى الشاطئ. وأجبر الإعصار مئات آلاف المنكوبين على البحث عن ملاذ آمن بعد تهالك منازلهم.