من القدس إلى ميلانو وواشنطن مرورا بغواتيمالا وفيتنام طغى فيروس كورونا المستجد على الأحداث العالمية. ففي القدس، قدمت الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية عرضًا أمام مبنى الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، احتجاجًا على قرار الحكومة بإغلاق قاعات الحفلات الموسيقية كجزء من الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها السلطات لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وفي غواتيمالا ووسط الشموع والزهور ومختلف الطقوس مع الخمر والنبيذ، قدم العشرات من المواطنين القرابين لسان سيمون، وهو قديس شعبي يُكنّ له الجميع الكثير من الإحترام في قرية سان أندريس إيتزابا في غرب غواتيمالا حيث قام الكاهن بمباركة النساء والرجال والأطفال وجميع الزوار، الذين جاءوا لزيارة سان سيمون بباقة من الأوراق داخل المعبد.

وفي مدينة راينبرغ في غرب ألمانيا، لجأ مطعم إلى استخدام أكواخ بلاستيكية صغيرة تتسع لما مجموعه 8 ضيوف خارج مطعمه لاستقبال زبائنه خلال أشهر الشتاء. ومع ذلك، فإن القيود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الإثنين المقبل في البلاد ستهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة على غرار المطاعم، التي ستلتزم بتقديم وجبات سريعة فقط طوال شهر نوفمبر- تشرين الثاني.

وفي روما وميلانو وعدة مدن إيطالية، تظاهر المئات ضدّ قرارات الحكومة الرامية إلى إغلاق بعض القطاعات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تضرب إيطاليا وأوروبا مجددا. واحتج أصحاب المتاجر والمطاعم على قرار السلطات الذي سيحيلهم إلى البطالة لعدة اسابيع.

وفي فيتنام أحدث إعصار "مولاف" خسائر كبيرة في مقاطعة كوانغ نغاي وسط فيتنام حيث تهاوت الأشجار بفعل قوة الرياح، والتي تجاوزت سرعتها 135 كيلومتر في الساعة.

السلطات تحدثت عن سقوط قتيلين على الأقل وفقدان العشرات من الصيادين الذين انقلبت قواربهم خلال محاولة عودتهم إلى الشاطئ. وأجبر الإعصار مئات آلاف المنكوبين على البحث عن ملاذ آمن بعد تهالك منازلهم.

وفي العاصمة الأميركية واشنطن احتفل البيت الأبيض بعيد الهالوين بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وسط أجواء مميزة في حديقة البيت الأبيض. واحتفل ترامب بعيد الهالوين الرابع له كرئيس للولايات المتحدة قبل الإعلان عن نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 بعد أيام.