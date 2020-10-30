الولايات المتحدة الأمريكية: عيد الهالوين المرعب في زمن كورونا

ازدهرت منطقة كروتون أن هادسون في مقاطعة ويستتشستر، نيويورك، بفضل قصة عمرها 200 عام عن الفارس مقطوع الرأس، وهي تقيم حفلة عيد الهالوين السنوية.

"الهالووين" أو عيد الهلع والذي يُحتفل به ليلة 31 تشرين الأول / أكتوبر من كل عام حدث خاص في وادي نهر هدسون.

يغامر عشرات الآلاف من السياح من جميع أنحاء العالم بالبحث عن روح "أسطورة سليبي هولو" ، وهي قصة كتبها عام 1820 لواشنطن إيرفينغ حول فارس مقطوع الرأس يطارد مدرساً مؤمناً بالخرافات.

لكن فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 226 ألف شخص في الولايات المتحدة. وقد تم إلغاء العديد من أحداث الهالوين ومناطق الجذب في المنازل السكنية، حيث يرعب المهرّجون والوحوش المهووسون الزوار في الظلام.

ومع ذلك، لا تزال كروتون أن هادسون متمسكة بـ "القرعة المضيئة " أو "فانوس جاك " ، حيث يظهر أكثر من 7000 قرع منحوت يدويا.