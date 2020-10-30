شاهد: مواجهات عنيفة بين الشرطة وسكان الأحياء العشوائية في الأرجنتين

اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين خلال تدخل قوات الأمن لتفكيك مخيم عشوائي في ضاحية العاصمة بوينس آيرس لإجلاء سكانه، الذين استولوا على الأرض بشكل غير شرعي. وقاوم السكان بعنف رجال الشرطة المدججين بالسلاح. وألقى السكان الحجارة على رجال الأمن الذين ردوا بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.

وتقيم حوالى 600 عائلة بشكل غير قانوني في بيوت عشوائية على مساحة تقارب 100 هكتار منذ يوليو-تموز الماضي.، وقد ألغت السلطات المحاولات السابقة لإجلائهم، ليأتي تدخل الشرطة الأخير بعد أشهر من المفاوضات الفاشلة بين السكان والحكومة.