للمرة الأولى في تايوان، استضاف حفل زفاف عسكري جماعي جنديتان مثليتان إلى جانب حوالي 200 زوج وزوجة للاحتفال بزفافهم في قاعدة عسكرية في محافظة تاويوان الشمالية قبل تبادل الوعود في حفل أقيم في باحة كبيرة في الهواء الطلق.

وتعد تايوان من بين أكثر الدول تقدما واحتراما لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، وتم السماح بزواج المثليين في تايوان في مايو/أيار 2019 بعد معركة سياسية شرسة.