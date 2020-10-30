شاهد: أوركسترا إسرائيلية تحتج على إغلاق كورونا بطريقتها الخاصة

قدمت الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية عرضًا أمام مبنى الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في القدس، احتجاجًا على قرار الحكومة بإغلاق قاعات الحفلات الموسيقية كجزء من الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وجاءت المبادرة التي قامت بها الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية كصرخة ضدّ تعليق الأحداث الثقافية في ظل التدابير الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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