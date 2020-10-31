شاهد: المكسيك تستعد لعيد الموتى في زمن كورونا

مدينة مكسيكو سيتي تستعد لانطلاق فعاليات "يوم الموتى".

تبدأ الاحتفالات بيوم الموتى عشية الحادي والثلاثين من تشرين الأول / أكتوبر وتنتهي في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر.

أجبر كوفيد-19 السلطات في معظم أنحاء المكسيك على إغلاق المقابر لمنع الاحتفالات التقليدية عندما تقوم عائلات بأكملها بتنظيف وتزيين المقابر، وتغطيتها بأزهار القطيفة البرتقالية، والشموع المضاءة.