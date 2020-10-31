شاهد: بعد 9 سنوات من التأخير ... بدء تشغيل مطار برلين الدولي الجديد

هبطت طائرتان تابعتان لشركتي الطيران "لوفتهانزا" و"إيزي جيت" على مدارج مطار برلين الدولي الجديد السبت، ودشنتا بذلك بدء تشغيله رسميا بتأخير تسع سنوات.

ويأتي تشغيل هذا المطار بينما يعاني قطاع الطيران من أسوأ أزمة في تاريخه بسبب وباء كوفيد-19.

وهبطت الطائرة التابعة لـ"إيزي جيت" والقادمة من مطار تيغيل المجاور في برلين، ثم تلتها الطائرة التابعة لـ"لوفتهانزا" التي وصلت من مدينة ميونيخ.

ومطار برلين الدولي الجديد، الذي يحمل اسم فيلي برانت، مشروع كبير نتج عن إعادة توحيد المدينة وشهد سلسلة من الأعطال والعيوب والشبهات بالفساد.