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شاهد: مسلمو كندا يقدمون الورود إلى المارة في تورونتو في مبادرة لمكافحة رهاب الإسلام

تجمع أفراد من الجالية المسلمة في كندا أمام مبنى قنصلية فرنسا في مدينة تورونتو، يهدون الورود إلى المارة، بعد الهجمات التي وقعت في فرنسا. وقد رفع المحتجون ضد إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا، لافتات تدعو إلى نبذ العنصرية، ودعم التعايش بين مختلف العقائد في المجتمع، كما دعوا إلى مكافحة رهاب الإسلام باعتباره دين سلام، وعلقوا على الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا، بأن السخرية لا تعني حرية التعبير.

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