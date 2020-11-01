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شاهد: لقطات من معرض الجائزة الكبرى للساعات في جنيف

تم بعث الجائزة الكبرى للساعات في جنيف سنة 2001، وتهدف المؤسسة من وراء إحداث هذه الجائزة إلى النهوض بصناعة الساعات في أنحاء العالم. وككل سنة تنظم المؤسسة مسابقة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، لمكافأة الابتكارات الأكثر لفتا للنظر، ومكافأة مصنعي الساعات.

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