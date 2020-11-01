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كندا

يحمل سيفا ويرتدي أزياء من "العصور الوسطى" الشرطة الكندية تعتقل المشتبه به في هجوم "الهالوين" بكيبيك

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بقلم:  يورونيوز
Montreal police walk pass waiting ambulances in Montreal late Sunday August 10, 2008
Montreal police walk pass waiting ambulances in Montreal late Sunday August 10, 2008   -   حقوق النشر  Peter McCabe/THE CANADIAN PRESS
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أعلنت الشرطة مقتل شخصين وجرح خمسة آخرين في هجمات نفذها ليل السبت الأحد في مدينة كيبيك بشرق كندا، شاب مسلح بالسيف تم توقيفه.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة إيتيان دويون في مؤتمر صحافي أن الهجمات وقعت في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة كيبيك القديمة وتم توقيف المشتبه به، موضحة أنه "رجل في منتصف العشرينات من عمره" مسلح بسيف ويرتدي أزياء من "العصور الوسطى".

ولم يحدد الناطق أسباب هذه الهجمات التي وقعت في عيد الهالوين.