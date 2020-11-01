يحمل سيفا ويرتدي أزياء من "العصور الوسطى" الشرطة الكندية تعتقل المشتبه به في هجوم "الهالوين" بكيبيك

أعلنت الشرطة مقتل شخصين وجرح خمسة آخرين في هجمات نفذها ليل السبت الأحد في مدينة كيبيك بشرق كندا، شاب مسلح بالسيف تم توقيفه.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة إيتيان دويون في مؤتمر صحافي أن الهجمات وقعت في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة كيبيك القديمة وتم توقيف المشتبه به، موضحة أنه "رجل في منتصف العشرينات من عمره" مسلح بسيف ويرتدي أزياء من "العصور الوسطى".

ولم يحدد الناطق أسباب هذه الهجمات التي وقعت في عيد الهالوين.