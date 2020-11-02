شاهد: فرق الانقاذ التركية تنتشل طفلتين على قيد الحياة من تحت ركام مبنى منهار في إزمير

انتشل عمال الإنقاذ الأتراك الإثنين طفلتين على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار في محافظة إزمير، بعد قرابة ثلاثة أيام من الزلزال القوي وقع في بحر إيجه وأودى بحياة 91 شخصاً في تركيا وشخصين آخرين على جزيرة يونانية.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية الحكومية أن طفلةً تبلغ ثلاثة أعوام تُدعى إليف برينسك كانت تحت الأنقاض وأُنقذت بعد 65 ساعة من حصول الهزّة الأرضية ونُقلت إلى المستشفى. وبثّت وسائل الإعلام التركية مشاهد للطفلة ملفوفة ببطانية أثناء إخراجها وسط تصفيق مجموعة من المسعفين. والطفلة هي من بين 106 أشخاص أخرجوا على قيد الحياة من تحت ركام المباني المدمّرة أو المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب الجمعة محافظة إزمير في غرب تركيا وكذلك جزيرة ساموس اليونانية.

ومن بين الأشخاص الذين انقذوا والدة إليف وشقيقتاها وشقيقها الذي توفي بعد وقت قصير، على ما ذكرت محطة "تي ار تي". وقال معمر جيليك المسعف الذي عثر على الطفلة لوكالة فرانس برس إنه ظن في البداية أنها توفيت. وروى "ظننا انها متوفاة طلبت كفنا وبطانية لكن بعدما قطعت الحديد أردت إزالة الغبار الذي يغطيها فمدت يدها والتقطت ابهامي فجأة" قائلا إنه بكى فرحا مع زملائه.

وقبل بضع ساعات، سحب رجال الإنقاذ فتاة أخرى حيّة هي إيديل سيرين وتبلغ من العمر 14 عاماً، من تحت أنقاض مبنى آخر، وفق هيئة إدارة الكوارث. لكن فرحة العائلة لم تكتمل إذ إنه تم العثور على جثة شقيقة إيديل، وتُدعى إيبيك، تحت الركام، على ما ذكرت صحيفة "حرييت".

وأوقفت السلطات تسعة مقاولين في إطار تحقيق مرتبط بالزلزال حول عمليات تشييد أبنية في إزمير لا تراعي المعايير المقاومة للهزات المعمول بها في تركيا، على ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للانباء.