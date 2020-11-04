بعد تهنئة ترامب.. بروكسل تدعو دول التكتل إلى انتظار نتيجة الانتخابات النهائية

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل مستعد لمواصلة بناء شراكة قوية عبر الأطلسي ، بناءً على "القيم الغربية والتاريخ" المشترك.

وطالب بوريل، عبر تغريدة، بالتريث حتى انتهاء فرز الأصوات "لقد قال الشعب الأمريكي كلمته، بينما ننتظر نتيجة الانتخابات، يظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة بناء شراكة قوية عبر المحيط الأطلسي، بناءً على قيمنا وتاريخنا المشترك".

وعلى الرغم من عدم صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بصفة نهائية، قال رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانشا، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء: "من الواضح أن الشعب الأمريكي اختار دونالد ترامب ومايك بينس نائب الرئيس لفترة أربع سنوات أخرى"، وأضاف "مبروك للحزب الجمهوري على النتائج القوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية، إريك مامر قال من جهته " إن الاتحاد لن يبدأ في التكهّن بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية، حتى يتم إعلان النتائج" مضيفا "علينا أن نثق في السلطات الأمريكية، التي لديها خبرة طويلة في العملية الديمقراطية".

أثارت تغريدة رئيس الوزراء السلوفيني ردودا فورية من العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك الألمانية نيكولا بير من مجموعة رينيو يوروب.

وكتبت "على الاتحاد الأوروبي بجميع الدول الأعضاء، واجب إظهار الاحترام لكل صوت انتخابي".

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه في طريق الفوز بالانتخابات الرئاسية، ذاكراً نصره في تكساس وفلوريدا وغيرهما من الولايات.

ووعد ترامب جمهوره بـ"احتفالات كبيرة" واصفاً الفوز في فلوريدا بالرائع.

كما طالب المرشح الديمقراطي جو بايدن مناصريه بـ"التحلي بالصبر" معبراً عن ثقته بنتائج الانتخابات الرئاسية.وقال بايدن في كلمة سريعة "أنا متفائل بالنتيجة"، مضيفاً أنه "واثق" من النتيجة في أريزونا و"لديه شعور إيجابي فعلاً" بالنسبة إلى مجرى الأمور في ويسكونسن وميشيغان.

وأنهى بايدن كلامه قائلاً "سنفوز بهذه الانتخابات".