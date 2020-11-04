شاهد: لحظة اعتقال مرشح للرئاسة في أوغندا بعد قبول أوراق ترشحه لمنافسة الرئيس يوري موسيفيني

اعتقلت الشرطة الأوغندية، نجم البوب ومرشح المعارضة للرئاسة بوبي واين، بعد المصادقة على قبوله أوراق ترشحه في الانتخابات العام المقبل التي سيواجه فيها الرئيس يوري موسيفيني العام المقبل.

ويحظى واين بتأييد واسع في أوساط المواطنين الأوغنديين، وقال في تغريدة له يوم أمس عقب قبول أوراق ترشحه: "إننا الآن في المرحلة الأكثر أهمية في كفاحنا من أجل التحرير".

وذكر حزب الوحدة الوطنية الذي ينتمي إليه واين، أن الشرطة قامت بإخراجه عنوة من سيارته وزجّت به في شاحنة صغيرة في العاصمة كمبالا،