ترامب يطلق تغريدات "غاضبة" بشأن فرز الأصوات في بنسلفانيا ويغادر البيت الأبيض

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدات غاضبة على موقع تويتر، زعم فيها أن ملاحظي الانتخابات الجمهوريين منعوا من رؤية فرز أصوات الناخبين في بنسلفانيا وولايات متأرجحة أخرى.

وفي سلسلة تغريدات أخضعتها تويتر للرقابة وحذرت من أن المضمون قد يكون مضللا، قال ترامب إن نوافذ قاعات الفرز تم حجبها بورق سميك وإن جرارات استعملت لسد منافذ القاعات.

وقال ترامب إن عشرات آلاف الأصوات وصلت بعد يوم الانتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، ما قد يغير نتائج التصويت بالكامل في بنسلفانيا وولايات ضئيلة أخرى.

وفي أعقاب التغريدات الغاضبة، غادر ترامب السبت البيت الأبيض للمرة الأولى منذ اليوم الانتخابي متوّجها إلى نادي الغولف الذي يملكه في ضواحي فرجينيا.

وما يزال عد الأصوات متواصلا في بنسلفانيا، حيث يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بنحو 0.4 في المائة.

ويقف بايدن على قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالرئاسة، ومن شأن فوزه بولاية بنسلفانيا حيث يتصدّر النتائج حاليا، أن يمنحه العدد الكافي من أصوات كبار الناخبين، وبالتالي فوزه بالانتخابات.