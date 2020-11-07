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شاهد: أوبرا بوردو الوطنية تسجّل عرضها الجديد في قاعة فارغة

أجبرت أوبرا بوردو الوطنية في فرنسا على تسجيل آخر عرض لها وتقديم العرض في صالة مغلقة، بسبب الموجة الثانية من وباء كوفيد-19، التي حرمتها من جمهورها لمدّة شهر إضافي. وشارك في تسجيل المعزوفة المستوحاة من تراجيديا "تريستان وإيزوت" الأدبية، وسيتمكن محبي الأوبرا من الاستماع إليها في الخريف المقبل.

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