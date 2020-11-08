شاهد: كيف احتفل سكان نيويورك بفوز بايدن وهزيمة ترامب

خرج سكان نيويورك بأعداد غفيرة إلى الشوارع السبت لإبداء فرحهم بفوز جو بايدن بالرئاسة، فبكوا وقرعوا على أوان وأطلقوا أبواق السيارات هاتفين "ترامب انتهى".

وفور تلقى الناس الخبر على هواتفهم النقالة، عمت مشاهد الفرح المدينة التي يتحدر منها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والتي لطالما نبذه معظم سكانها.

وبعد دقائق قليلة، ضجت شوارع حي مانهاتن بالصيحات وأبواق السيارات، وخرج السكان إلى الشوارع والشرفات وراحوا يقرعون بمعظمهم على أوان مطبخية، مذكرين بمشاهد تكريم الطواقم الطبية عند اشتداد الموجة الأولى من وباء كوفيد-19 في الربيع.

وتقاطر الآلاف عفويا تحت شمس مشعة ودرجات حرارة أقرب إلى الصيف، إلى نقاط استراتيجية مثل مستديرة "كولومبوس سيركل" ومشارف منتزه سنترال بارك وساحة تايمز سكوير، وكذلك أمام برج ترامب حيث مقر منظمة ترامب على الجادة الخامسة حيث كان ترامب يقيم حتى انتقاله إلى واشنطن عام 2016.