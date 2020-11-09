اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وتلاميذ بالقرب من ثانوية في كومبيين، شمال باريس يوم الإثنين.

وكان االتلاميذ يتظاهرون للتنديد بعدم وجود "تدابير صحية في مؤسستهم أثناء انتشار وباء فيروس كورونا" وفقًا لنقابات الشرطة.

وحاول الطلاب إغلاق مدخل المدرسة وقالت نقابة ضباط ومفوضي الشرطة إن سيارة شرطة تعرضت للتخريب.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" وصحيفة "واز إبدو" المحلية، فقد تم إلقاء الحجارة وأشياء أخرى على الشرطة. كما أفادت قناة "سي نيوز" أن المتظاهرين أطلقوا مفرقعات هاون وألقوا بالحجارة.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الشبان يحيطون بسيارة شرطة خارج ثانوية "ليسيه ميراي غران" ويحاولون قلبها.

وقال مفوض شرطة كومبيين، بيريك بوليت، إن "ما بين 50 و 80" شخصاً استهدفوا سيارة للشرطة قبل السيطرة على الوضع" على حد قوله.

وقالت حاكمة مقاطعة واز، على تويتر إن "الهدوء عاد إلى مدينة كومبيين بعد أن تم إلقاء القبض على 4 أشخاص من قبل رجال الأمن، عقب التسبب في أضرار مادية كبيرة وغير مقبولة" نتجت عن الاشتباكات.

وأصيب أحد رجال الإطفاء بجروح طفيفة في الساعد إثر إصابته بـ"مفرقعات هاون" أثناء محاولته إطفاء صندوق قمامة مشتعلا قبل نقله إلى مستشفى محلي.

وأدان عمدة كومبيين فيليب ماريني، الاشتباكات في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي. وقال ماريني في وقت لاحق على فيسبوك: "أقدم دعمي القوي لقوات إنفاذ القانون وحفظ النظام ورجال الإطفاء".