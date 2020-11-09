شاهد: احتفالات وألعاب نارية في ديلاوير بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية

أضاءت الألعاب النارية السماء فوق مركز تشيس في ويلمنغتون بولاية ديلاوير خلال خطاب إعلان الفوز بالانتخابات الرئاسية الذي ألقاه الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن. وحث بايدن الأمريكيين على الوحدة ووعد "بيوم جديد لأمريكا" في أول خطاب وطني له منذ فوزه في الانتخابات الأمريكية التي شهدت توترا كبيرا. وتنهي هذه الانتخابات حقبة مضطربة ومثيرة للانقسام في البلاد برئاسة دونالد ترامب.
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