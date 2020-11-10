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إثيوبيا

آلاف الاثيوبيين عبروا الحدود طلبا للجوء في السودان هربا من المعارك في بلادهم

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
عناصر من ميليشيا أمهرة
عناصر من ميليشيا أمهرة   -   حقوق النشر  EDUARDO SOTERAS/AFP or licensors
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عبر آلاف الاثيوبين الي داخل الأراضي السودانية هربا من المعارك الدائرة في إقليم تيغراي الإثويبي المتاخم لولايتي القضارف وكسلا السودانيتين على ما أفاد مسؤول سوداني.

وقال السر خالد مدير مكتب معتمدية اللاجئين السودانية في مدينة كسلا الحدودية لوكالة فرانس برس عبر الهاتف الثلاثاء "منذ الامس واليوم (الاثنين والثلاثاء) عبر إلى منطقة حمداييت السودانية بمحاذاة ولاية كسلا، ألفا إثيوبي نقوم بإجراءات حصرهم وتسجيلهم، وفي منطقة اللقدي بمحاذاة ولاية القضارف عبر الاثنين 500 شخص من بينهم عسكريون".

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