شاهد: فنان إيطالي يضيف كوفيد-19 إلى مشهد مهد المسيح

استخدم أحد الفنانين الإيطاليين في مدينة نابولي فيرروس كورونا كمصدر إلهام إبداعي في إعادة تصميم مشهد عيد ميلاد السيد المسيح والمعروف بـ(مشهد المهد).

وأضاف جيني دي فيرجيليو كمامات واقية لمريم العذراء وجوزيف والشخصيات الأخرى، ووضعها على مسافة آمنة من بعضها البعض.

قلل الوباء من نشاط جيني دي فيرجيليو هذا العام، لكنه منحه إلهاماً جديداً لعمله. داخل ورشته، تنظر تماثيل المهد إلى الطفل يسوع مرتدية الكمامات الواقية.