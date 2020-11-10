شاهد: متحف مدام توسو يستبدل ملابس تمثال ترامب بزي ممارسة الغولف

بعد خسارته أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قامت إدارة متحف مدام "توسو" الشهير في لندن باستبدال بدلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بملابس رياضية لممارسة لعبة الغولف المفضلة لديه.

وفي تغريدة نشرت على الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف على موقع تويتر، ذكر متحف مدام توسو "أنه قام بإعادة تصميم الملابس المخصصة لتمثال الرئيس ترامب بزي الجولف، وهو ما يعكس خزانة الرئيس المحتملة للعام المقبل".