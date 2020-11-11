وكالة أنباء البحرين: وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة

نعى الديوان الملكي في البحرين، اليوم، الأربعاء، رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة عن عمر ناهز 84 عاماً، بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وأمضى خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة 49 عاماً في منصبه وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن رئيس الوزراء توفي في مستشفى في الولايات المتحدة حيث كان يتلقى العلاج جراء مشاكل صحية، على أن تتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى بلده وأن "تقتصر على عدد محدد من الأقارب