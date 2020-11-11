الخارجية الفرنسية: جرحى باعتداء بعبوة ناسفة في جدّة السعودية

قالت إمارة مكة إن الانفجار الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في جدة أسفر عن إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وأعلنت الإمارة فتح تحقيق في الحادث الذي وقع أثناء حضور عدد من قناصل دول أجنبية لمناسبة في جدة.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "هجوماً بالمتفجرات" نفذ اليوم، الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في جدّة في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى سقوط جرحى.

ونفذ الهجوم خلال تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى الذي يصادف في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت الخارجية "الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في المقبرة غير الإسلامية في جدة، وشارك فيها القنصل الفرنسي وغيره من الشخصيات الدبلوماسية، كانت هدفاً لهجوم بالمتفجرات هذا الصباح، ما تسبب بسقوط جرحى".

وأدانت فرنسا الهجوم معتبرة أنه هجوم "جبان" لا يمكن تبريره.