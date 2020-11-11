شاهد: عمليات تدمير المباني المتضررة جراء زلزال تركيا

فيما يواصل آلاف العمّال في مدينة إزمير التركية عمليات البحث عن ناجين تحت ركام المباني التي دمّرها الزلزال الذي ضرب المدينة أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل غيرهم من العمّال تدمير المباني التي تضررت بفعل الهزة الأرضية التي بلغت شدّتها 6.6 درجة على مقياس ريختر.
وكانت الحكومة التركية أعلنت أن أكثر من 230 مبنى متعدد الطوابق في إزمير تدمر بالكامل أو تضرر بشدة، جراء الزلزال و هناك 251 مبنى أصيب بأضرار متوسطة، و 1834 مبنى بأضرار طفيفة.
يذكر أن الزلزال الذي تضررت منه مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير، كان مركزه في بحر إيجه، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.
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