شاهد: عملية إنقاذ صعبة لمهاجرين كانوا على متن زورق قبالة السواحل الليبية

عميلة انقاذ صعبة خاضتها فرق الإنقاذ التابعة لمنظمة إنسانية إسبانية لمهاجرين غير شرعيين كانوا يعانون على متن زورق مكتظ بالقرب من السواحل الليبية. وقام رجال الإنقاذ التابعين لمنظمة أوبن أرمز بنقل طفل إلى إحدى السفن الخاصة بهم بعدما انتبهوا إلى صياح امرأة لتخبر عن فقدانها ابنها.

وقالت فرق خفر السواحل الإيطالي إن خمسة مهاجرين كانوا من بين الأشخاص الذين تم انقاذهم كانوا بحاجة إلى رعاية طبية ونُقلوا جوا من سفينة أوبن آرمز إلى الأراضي الأوروبية، فيما تم انتشال جثة طفل متوفى. وأضاف خفر السواحل أن ثلاثة مهاجرين من بين الخمسة، في حالة خطيرة ونقلوا إلى مستشفى في مالطا.

وينتظر حوالي 257 مهاجرا تم إنقاذهم يتواجدون على متن السفينة في انتظار تخصيص ميناء لإنزالهم.