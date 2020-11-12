شاهد: عملية إنقاذ صعبة لمهاجرين كانوا على متن زورق قبالة السواحل الليبية

عميلة انقاذ صعبة خاضتها فرق الإنقاذ التابعة لمنظمة إنسانية إسبانية لمهاجرين غير شرعيين كانوا يعانون على متن زورق مكتظ بالقرب من السواحل الليبية. وقام رجال الإنقاذ التابعين لمنظمة أوبن أرمز بنقل طفل إلى إحدى السفن الخاصة بهم بعدما انتبهوا إلى صياح امرأة لتخبر عن فقدانها ابنها.
وقالت فرق خفر السواحل الإيطالي إن خمسة مهاجرين كانوا من بين الأشخاص الذين تم انقاذهم كانوا بحاجة إلى رعاية طبية ونُقلوا جوا من سفينة أوبن آرمز إلى الأراضي الأوروبية، فيما تم انتشال جثة طفل متوفى. وأضاف خفر السواحل أن ثلاثة مهاجرين من بين الخمسة، في حالة خطيرة ونقلوا إلى مستشفى في مالطا.
وينتظر حوالي 257 مهاجرا تم إنقاذهم يتواجدون على متن السفينة في انتظار تخصيص ميناء لإنزالهم.
No Comment المزيد من
شاهد.. فيضانات في العاصمة الفلبينية مانيلا بسبب الإعصار "فامكو"
شاهد: واشنطن تتخلص من عش الدبابير القاتلة
شاهد: اختبار أولي لسيارة الأجرة الطائرة في كوريا الجنوبية
شاهد: حفرة ضخمة في أحد طرقات لوس أنجليس تبتلع مركبة
شاهد: ترامب وبايدن يشاركان في مراسم يوم المحاربين القدامى بشكل منفصل
شاهد.. سكان بودابست يزورون الحانات مرة أخيرة قبل إغلاق لمدة شهر
شاهد: احتفالات بالذكرى الـ 102 لاتفاق الهدنة الذي وقع نهاية الحرب العالمية الأولى
شاهد: حديقة الحيوان ببراغ تطلق حملة تبرعات.. كلٌ يطعم حيوانه المفضل
شاهد: النشيد الوطني الأمريكي من شرفة سوبرانو فرنسي احتفالاً بفوز بايدن
شاهد: فرقة من النساء تعزف باستخدام أدوات المطبخ في الكونغو
شاهد: عمليات تدمير المباني المتضررة جراء زلزال تركيا
شاهد: فنان إيطالي يضيف كوفيد-19 إلى مشهد مهد المسيح
شاهد: متحف مدام توسو يستبدل ملابس تمثال ترامب بزي ممارسة الغولف
شاهد: أهالي قرية أوباما في كينيا يحتفلون بفوز بايدن في الانتخابات الأمريكية
شاهد: إعلان شقيق امبراطور اليابان أول وريث للعرش
شاهد: احتفالات وألعاب نارية في ديلاوير بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية
شاهد: مواجهات بين مؤيدي ترامب وبايدن في أريزونا
شاهد: احتفالات في شوارع سان فرانسيسكو بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية
شاهد: ترامب يقف لالتقاط صورة مع عروس لحظة إعلان هزيمته في الانتخابات
شاهد: كيف احتفل سكان نيويورك بفوز بايدن وهزيمة ترامب