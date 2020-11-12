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شاهد: اختبار أولي لسيارة الأجرة الطائرة في كوريا الجنوبية

نفذت "سيارة درون" أول رحلة طيران قصيرة فوق العاصمة الكورية الجنوبية، سول، في نشاط دعائي حكومي، يهدف إلى الترويج لوسائل بديلة للتنقل، يمكن أن تعتمد البلاد عليها مستقبلاً.

وقامت شركة "إيهانغ" الصينية بإطلاق طائرة متعددة المروحيات، تقاد عن بُعد.

وتعمل عدة شركات على تطوير طائرات النقل الصغيرة، بما في ذلك "بوينغ" الأميركية و"إيرباص" الأوروبية و"تويوتا" اليابانية و"هيونداي" الكورية الجنوبية.

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