شاهد: "تاكسي درون" بدون سائق تنفذ رحلة طيران فوق العاصمة الكورية الجنوبية سيول

قامت "سيارة درون" وبدون سائق بتنفيذ رحلة طيران قصيرة فوق العاصمة الكورية الجنوبية سيول كجزء من مظاهرة حكومية للترويج لنظام إدارة حركة المرور في المستقبل للمركبات الجوية.

وقامت شركة "إيهانغ" الصينية مؤخرا بإطلاق طائرة متعددة المروحيات ومن دون طيار تتسع لراكبين من ضفة نهر هان للقيام برحلة سريعة فوق العاصمة بكين.

وتعمل عدة شركات على تطوير مجالها التكنولوجي، بما في ذلك "بوينغ" و"إيرباص" و"تويوتا" و"هيونداي" مع العديد من مبادرات خرق الازدحام التي بدات تتخذ طريقًا عالميًا.

تهدف حكومة كوريا الجنوبية إلى أن يكون لديها نظام إدارة حركة المرور الخاص بها لدعم "سيارات الأجرة بدون طيار" في وقت مبكر من عام 2025، وفي هذا الصدد قال جانغ يونغ كي، نائب مدير قسم الطائرات بدون طيار في وزارة النقل: "هناك ثلاثة أمور رئيسية يجب مجابهتها عند النظر إلى التحديات التي تنتظرنا، الأول هو التكنولوجيا المناسبة، والثاني هو التمويل الحكومي الكافي، وأخيرًا، هناك حاجة إلى بناء الثقة في عدد قليل من الأشخاص حتى يتمكنوا من استخدام الطائرات بدون طيار".

وأوضح جانغ يونغ كي أن الطائرات بدون طيار ستكون قادرة على حل مشاكل الازدحام المروري في المدن المزدحمة مثل العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

ومن الممكن استخدام سيارات الدرون بدون سائق لنقل وتسليم السلع والبضائع ومختلف خدمات التوصيل التي تشهد طلبا كبيرا منذ ظهور جائحة كوفيد-19 حيث ستساهم هذه التكنولوجيا في إرسال البضائع إلى أماكن متعددة في نفس الوقت.