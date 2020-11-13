شاهد: لترات البيرة تتكدس في باريس بسبب تأثير الأزمة الصحية على صناعة المشروبات

يشهد بيع المشروبات الكحولية في فرنسا انخفاضا بنسبة 95 بالمئة في المقاهي والفنادق والمطاعم بسبب تدابير إغلاق الحانات والمطاعم بسبب تفشي وباء كورونا.

ويواجه قطاع توزيع المشروبات صعوبة كبيرة، حيث تتراكم مخزونات البضائع غير المباعة في المستودعات. هذا القطاع الحيوي في البلاد لا يشغل في الوقت الحالي سوى 10 بالمئة فقط من الموظفين لضمان تزويد تجار الجملة والتجزئة بالسلع.

وكغيره من القطاعات الصناعية الأخرى، يتخوف العاملون من أزمة حادة في حال استمرار فرض إجراءات الإغلاق طويلا.