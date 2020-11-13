الصين تهنّئ بايدن على فوزه في الانتخابات الأميركية

هنّأت الصين الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجمعة بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحافي.

وكانت الصين قد امتنعت عن تهنئة جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية مشيرة الى أن النتيجة النهائية للانتخابات لم تُعرف بعد.

وقال وقتها متحدث باسم وزير الخارجية الصيني وانغ وينبين أمام الصحافة الاثنين "أخذنا علما بأن بايدن أعلن أنه الفائز في الانتخابات".

وأضاف "على حدّ علمنا، نتيجة الانتخابات ستُحدّد بموجب القوانين والآليات المعمول بها في الولايات المتحدة".

ردة فعل

ويبدو أن التهنئة هذه جاءت كردة فعل على توقيع الرئيس ادونالد ترامب أمس الخميس مرسوما يقضى بمنع مواطنيه من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأميركية بدعم النشاطات العسكرية لبكين.

وأوضح ترامب في مرسوم أنّ هذا الحظر سيسري بدءاً من 11 كانون الثاني/يناير المقبل، قبل تسعة ايام من مغاردته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن. وسيكون أمام الأميركيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية اخرى في مجموعات مستهدفة، مهلة تمتد حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021 من أجل التصرف فيها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار أحدث هجوم لإدارة ترامب من أجل مواجهة القوة المتنامية لبكين، المصممة على التنافس مع واشنطن على الساحة العالمية على كل الجبهات تقريباً، من الاقتصاد إلى الجيش إلى السياسة والتكنولوجيا. و

يؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين "تستغل بشكل متزايد رؤوس أموال الولايات المتحدة، من أجل إتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية وأجهزة المخابرات وأنظمة أمن أخرى، مما يسمح لها بأن تُهدّد مباشرة" الولايات المتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج.