شاهد: مركز لفحص كورونا في مطار ميونخ

فتحت خطوط لوفتهانزا الألمانية مركزا لاختبار فيروس كورونا في مطار ميونخ، حيث سيتعين على كل مسافر إجراء اختبار كوفيدـ19، وينبغي أن تكون النتيجة سلبية حتى يسمح له بصعود الطائرة. وقال مدير المشروع كريس ليفرز إن الاختبارات يصادق عليها جميعها المكتب الفيدرالي للطب في ألمانيا. وبحسب شهادة إحدى المسافرات فإن الفكرة التي بادرت بها شركة الطيران جيدة، فالمسافر هو في منأى عن الشعور بالقلق بشأن المكان الذي سيجري فيه الاختبار، لأن المكان واحد، وهو في مصلحة المسافر.