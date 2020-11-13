شاهد.. فلسطيني يربي شبلين على سطح منزله في قطاع غزة

نسيم أبو جمعة، فلسطيني من قطاع غزة، يربي شبلين عمرهما شهران، أما طعامهما فهو رؤوس الدجاج وأقدامها والجلد.

ويرى نسيم أنهما لا يشكلان خطرا، كانا في أوج عدوانيتهما عند انفصالهما عن أمهما قبل 8 أيام، أما الآن فهما هادئان، وفي المستقبل على حد قوله سيبحث عن مشتر، كما أنه لا يخطط لإقائهما على سطح منزله في حال شعر بخطرهما.