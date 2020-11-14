شاهد: افتتاح متحف لعرض فن الشارع الذي طبع "الثورة الاجتماعية" في تشيلي

تشكل العشرات من الجداريات والرسومات التي غطت شوارع تشيلي خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر- تشرين الأول 2019 والنسخة المقلدة الضخمة لكلاب الشوارع رمز أيقونة الحركة جزءًا من أول متحف لـ "للثورة الاجتماعية" الذي فتح أبوابه هذا الشهر في سانتياغو.
إلى جانب المظاهرات التي بدأت في تشيلي في 18 أكتوبر- تشرين الأول من العام الماضي، ظهرت أيضًا حركة ثقافية قوية كان عرضها الرئيسي في شوارع العاصمة، حيث مثل العديد من الفنانين في الجداريات والكتابات الغضب الذي تراكمت عليه سنوات من عدم المساواة الاجتماعية والأمل في مستقبل أفضل.
وبعد مرور عام، ومحو معظم فن الشارع الذي طبع الاحتجاجات من الجدران، تم افتتاح أول متحف "للثورة الاجتماعية"، على بعد بضع بنايات من ساحة إيطاليا الرمزية في سانتياغو، والتي أعاد المتظاهرون تسميتها بساحة ديجنيداد التي كانت مركز الاحتجاجات الضخمة.
No Comment المزيد من
شاهد.. خراب ودمار في قرى فلبينية بسبب الإعصار فامكو
شاهد: قرار رئاسي ينقذ شجرة تين "مقدسة" عمرها قرن من القطع
شاهد.. فلسطيني يربي شبلين على سطح منزله في قطاع غزة
شاهد.. مظاهرات نسائية في مكسيكو سيتي احتجاجاً على عنف رجال الأمن
شاهد: عملية إنقاذ صعبة لمهاجرين كانوا على متن زورق قبالة السواحل الليبية
شاهد.. فيضانات في العاصمة الفلبينية مانيلا بسبب الإعصار "فامكو"
شاهد: واشنطن تتخلص من عش الدبابير القاتلة
شاهد: اختبار أولي لسيارة الأجرة الطائرة في كوريا الجنوبية
شاهد: حفرة ضخمة في أحد طرقات لوس أنجليس تبتلع مركبة
شاهد: ترامب وبايدن يشاركان في مراسم يوم المحاربين القدامى بشكل منفصل
شاهد.. سكان بودابست يزورون الحانات مرة أخيرة قبل إغلاق لمدة شهر
شاهد: احتفالات بالذكرى الـ 102 لاتفاق الهدنة الذي وقع نهاية الحرب العالمية الأولى
شاهد: حديقة الحيوان ببراغ تطلق حملة تبرعات.. كلٌ يطعم حيوانه المفضل
شاهد: النشيد الوطني الأمريكي من شرفة سوبرانو فرنسي احتفالاً بفوز بايدن
شاهد: فرقة من النساء تعزف باستخدام أدوات المطبخ في الكونغو
شاهد: عمليات تدمير المباني المتضررة جراء زلزال تركيا
شاهد: فنان إيطالي يضيف كوفيد-19 إلى مشهد مهد المسيح
شاهد: متحف مدام توسو يستبدل ملابس تمثال ترامب بزي ممارسة الغولف
شاهد: أهالي قرية أوباما في كينيا يحتفلون بفوز بايدن في الانتخابات الأمريكية
شاهد: إعلان شقيق امبراطور اليابان أول وريث للعرش