شاهد: افتتاح متحف لعرض فن الشارع الذي طبع "الثورة الاجتماعية" في تشيلي

تشكل العشرات من الجداريات والرسومات التي غطت شوارع تشيلي خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر- تشرين الأول 2019 والنسخة المقلدة الضخمة لكلاب الشوارع رمز أيقونة الحركة جزءًا من أول متحف لـ "للثورة الاجتماعية" الذي فتح أبوابه هذا الشهر في سانتياغو.

إلى جانب المظاهرات التي بدأت في تشيلي في 18 أكتوبر- تشرين الأول من العام الماضي، ظهرت أيضًا حركة ثقافية قوية كان عرضها الرئيسي في شوارع العاصمة، حيث مثل العديد من الفنانين في الجداريات والكتابات الغضب الذي تراكمت عليه سنوات من عدم المساواة الاجتماعية والأمل في مستقبل أفضل.

وبعد مرور عام، ومحو معظم فن الشارع الذي طبع الاحتجاجات من الجدران، تم افتتاح أول متحف "للثورة الاجتماعية"، على بعد بضع بنايات من ساحة إيطاليا الرمزية في سانتياغو، والتي أعاد المتظاهرون تسميتها بساحة ديجنيداد التي كانت مركز الاحتجاجات الضخمة.