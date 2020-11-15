شاهد: حديقة حيوان بريطانية تحتفل بميلاد وحيد قرن نادر

احتفلت حديقة حيوان تشستر في شمال غرب بريطانيا بميلاد وحيد قرن أسود نادر.
وتواجه تلك الحيوانات خطر الانقراض حيث يوجد منها أقل من ألف حيوان على مستوى العالم مما يجعل ميلاد أحدها مناسبة هامة تبعث الأمل في بقاء سلالتها على قيد الحياة.
وأطلقت حديقة تشستر حملة تهدف إلى إشراك الجمهور في اختيار اسم للمولود الجديد.
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