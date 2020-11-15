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شاهد: خفر السواحل الإيطالي ينقذ 31 مهاجراً قبالة شواطئ لامبيدوسا

أنقذ خفر السواحل الإيطالي بعد ظهر أمس 31 مهاجراً قبالة شواطئ لمبيدوسا بعدما انقلب فيهم القارب وحددت مكانه طائرة استطلاع تابع للقوة المالطية. وقالت القوات البحرية الإيطالية التي أتمت عملية الإنقاذ مستعينة بزورقين وطائرة مروحية، إن جميع ركاب القارب أنقذوا وأن اثنين منهم في حالة صحية صعبة ولكن حياتهم ليست مهددة...

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