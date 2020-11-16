مشاهد فيديو رائعة من مهرجان المناطيد السنوي في المكسيك

امتلأت السماء فوق مدينة ليون المكسيكية يوم أمس الأحد بالمناطيد من جميع الأشكال والأحجام والألوان، إيذاناً ببدء مهرجان البالون الدولي السنوي. ولكن على عكس السنوات الماضية، كان هناك عدد قليل من المشاهدين، إذ أجبرت جائحة كوفيد-19 المتفرجين على متابعة الحدث عبر شاشات الكومبيوتر والتلفزيون...