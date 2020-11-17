فيديو لعرض فني تركيبي: بتلات تنفخ في طوكيو وتصل سنغافورة

يتيح معرض تركيب فني في سنغافورة وطوكيو لزائريه "نفخ" زهرة نبات الطرخشقون كلّ باتجاه الآخر، في عالم أجبر فيه فيروس كورونا الدول على إغلاق حدودها لأسباب صحية. وعندما "ينفخ" أحد الزائرين في سنغافورة على العمل التركيبي الذي يبلغ علوّه مترين، وذلك عبر مسح "رمز الاستجابة" من على شاشة الهاتف كما نرى، يطير زغب الزهرة في طوكيو. وعندما "ينفخ" أحد زائري العمل التركيبي في طوكيو على الزهرة، تطير بتلاتها في سنغافورة ونزهر أشجار الكرز حولها. وكان من المفترض وضع جهاز استشعار يخوّل الزائر من النفخ بطريقة واقعية على البتلات غير أن استبدل برمز للحد من انتشار فيروس كورونا. ويقف الفنان ريوتارو ماراماتسو الذي يعمل لصالح شركة "نايكد" اليابانية، وراء المشروع الذي أطلق عليه اسم "تنفّس/ بارك"..
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