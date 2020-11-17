شاهد: المركبة "دراغون" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت مركبة "دراغون" من صنع "سبايس إكس" التي تنقل أربعة رواد فضاء ليل الإثنين-الثلاثاء بمحطة الفضاء الدولية. وأنجِزت المرحلة الأولى من الالتحام الثلاثاء عند الساعة 04,01 بتوقيت غرينتش على ما أظهرت مشاهد بثتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عبر الإنترنت. أما المرحلة الثانية فحصلت بعد دقائق قليلة. وأطلقت المركبة التي سميت "ريزيليينس" بواسطة صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس إكس" الخاصة وتشكل وسيلة النقل الفضائي الجديدة للناسا بعدما اعتمدت على مدى تسع سنوات على المركبات الروسية...
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