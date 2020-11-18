شاهد: انطلاق شبكة 5G تجارياً في فرنسا ومخطط لتغطية ثلثي السكان بحلول 2025

تستعد فرنسا رسميا للاستغلال التجاري لشبكة الاتصالات اللاسلكية للجيل الخامس عبر ترابها وفق برنامج مسطر على مدى 10 سنوات، على أن يتمكن ثلثي السكان من استخدام 5G بحلول 2025.

ووفق سلطة الضبط للاتصالات الإلكترونية فقد تم تقديم تراخيص استخدام للمتعاملين التجاريين الأربعة في فرنسا من أجل توفير شبكة الجيل الخامس لزبائنهم ويتعلق الأمر بكل من شركة "أورنج" و "فري موبايل" و "بوييغ تيليكوم، و"أس أف أر".

و سيتمكن المتعاملون من بث شارات الجيل الخامس رسميا بدأ من يوم الأربعاء 18 من شهر تشرين الثاني نوفمبر وفق ترددات بين 3.4 و 3.8 جيغا هيرتز.

وكان من المرتقب تغطية كل متعامل لمدينتين بشبكة الجديدة على الأقل بحلول نهاية 2020 غير أن جائحة كورونا أدت إلى تأخير في الجدول الزمني.

وبدأ العمل على توفير البنية التحتية اللازمة في فرنسا منذ 2018 و 2019 حين تم إنشاء مواقع تجريبية لهوائيات اتصالات في مناطق مختلفة ليتم تحديد أواخر شهر نوفمبر من عام 2020 ليكون بداية دخول الشبكة الاستخدام التجاري على مراحل.

وبحلول 2021 سيتم تغطية عشرات المدن الفرنسية بهذه الشبكة ذات سرعة تدفق إنترنت عالية تفوق الجيل الرابع بعشرات الأضعاف.

ووفق سلطة الضبط فإن كل متعامل تجاري يتعين عليه تغطية مدينتين على الأقل قبل نهاية 2021 وتغطية 3 آلاف موقع خلال 2022.

2023: مع حلول هذه السنة سيتم رسميا بداية استغلال تردادت 1.4 و 1.5 جيغا هيرتز لاستخدامها في الجيل الخامس ومن شأن هذه الترددات تعزيز قوة وصول الشبكة إلى المباني المقفلة مقارنة بترددات 3.4 و 3.8 جيغا هيرتز.

ويعتبر استخدام ترددات 1.4 و 1.5 والمعروفة بتردد "أل" حكرا على وزارة الدفاع والداخلية التي تستخدمها قواتها في التواصل اللاسلكي غير أنه سيتم تغيير ترددات هذه الأخيرة لصالح الجيل الخامس.

تغطية ثلثي السكان بحلول 2025

2024: بحلول هذه السنة سيتم رفع عدد المواقع المغطاة بالجيل الخامس من 3 آلاف لكل متعامل إلى 8 آلاف مع تغطية كاملة لكل المواقع والمقرات الأولمبية في البلاد حيث من المنتظر أن تحتضن فرنسا الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2024.

سنة 2025 ستكون سنة مفتاحية حيث من المقرر أن يتم توفير الجيل الخامس لثلثي سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة سنة 2020 وفق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

كما يتوقع تغطية المناطق الحضرية الكبرى بمعدل 10500 موقع جديد لكل متعامل. وفي سنة 2027 ستشمل 5G شبكة الطرق السريعة والتي تفوق 54 ألف كيلومتر.

وسيستمر العمل على تغطية باق النقاط التي لم تشملها التغطية إلى غاية 2030 أين ستكون شبكة الجيل الخامس متوفرة بنسبة مائة في المائة.

مميزات الجيل الخامس

لشبكة الاتصالات الجيل الخامس ميزات تقنية تفوق الجيل الرابع من أهمها سرعتها الفائقة التي تفوق شبكة الجيل الرابع بمائة مرة.

وإذا كانت سرعة الجيل الرابع تبلغ 100 ميغابايت في الثانية كحد أقصى، فإن سرعة الجيل الخامس تبدأ من 1 جيغابايت في الثانية.

وبفضل سرعتها ستوفر شبكة الجيل الخامس تجربة استخدام انترنت وتصفح ولعب الألعاب بجودة عالية دون حدوث تقطعات فضلا عن سرعة تحميل بيانات ضخمة خلال أجزاء من الثانية.

ومن المنتظر أن تحدث 5g ثورة في عالم الطب والعمليات الجراحية باستخدام الأطباء للروبوتات وإجراء عمليات جراحية عن بعد

كما أنها ستقدم هذه التكنولوجيا دفعة قوية لإنترنت الأشياء حيث سيكون كل شي موصول بالإنترنت من المنزل إلى السيارات ذاتية القيادة إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيصبح التحكم فيها عن بعد ممكنا من خلال الهاتف الذكي.