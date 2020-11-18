شاهد: إعصار إيوتا يدمر جزيرة بروفيدينسيا في كولومبيا

دُمرت المنازل واقتُلعت الأشجار وانقلبت المركبات في جزيرة بروفيدينسيا الكولومبية في أعقاب مرور إعصار إيوتا. ولقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب ستة وفقد آخر في أرخبيل سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا الكاريبي في كولومبيا.

ويسلك إيوتا، الإعصار الثالث عشر الذي يضرب هذه السنة أمريكا الوسطى، المسار نفسه الذي سلكه قبل 15 يوماً فقط الإعصار "إيتا"، الذي صنّف يومها من الفئة الرابعة وخلّف أكثر من 200 قتيل وألحق دماراً واسعاً.

وقدّم رؤساء دول أمريكا الوسطى الذين يتّهمون الدول الصناعية بأنها مسؤولة عن التغيّر المناخي، طلباً مشتركا الإثنين للمنظمات المالية الدولية للحصول على مساعدات من أجل إعادة الإعمار.