شاهد: احتجاجات في ألمانيا بسبب تدابير الإغلاق والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض المظاهرة

استخدمت الشرطة الألمانية الأربعاء خراطيم المياه لتفريق آلاف الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون من دون وضع كمامات واقية في وسط برلين، للاحتجاج على التدابير الحكومية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقبيل ذلك أمرت الشرطة بفض التجمع الذي ضم خمسة إلى عشرة آلاف شخص قرب بوابة براندنبورغ في وسط العاصمة بعدما طلبت منهم مرات عدة عبر مكبرات الصوت احترام التعليمات الصحية. لكن بعد تحذيرات متكررة لم تلق آذانا صاغية للحشد بوجوب وضع الكمامات، قالت الشرطة إنها ستتخذ الاجراءات لفض التظاهرة و"توقيف المخالفين".
ومع تعرضهم لخراطيم المياه راح المتظاهرون يهتفون "العار! العار!" رافضين المغادرة. واتهم المتظاهرون الحكومة بمحاولة فرض "نظام ديكتاتوري" مع إجراءات الإغلاق التي عززت خلال الشهر الحالي للجم الإصابات. وحمل المتظاهرون ملصقات تظهر مسؤولين من بينهم المستشارة أنغيلا ميركل بلباس المساجين كتب عليها "مذنب".
No Comment المزيد من
شاهد: الهندوس يتراشقون بروث الأبقار احتفالا بنهاية ديوالي
شاهد: إعصار إيوتا يدمر جزيرة بروفيدينسيا في كولومبيا
شاهد: أكبر ثلاثة أنهر جليدية في غرينلاند قد تذوب أسرع من جميع التوقعات
شاهد: احتجاجات متواضعة في طوكيو على أمل تأجيل الألعاب الأولمبية
شاهد: أطفال يحتجون على إغلاق مدرستهم في تورينو الإيطالية بسبب كورونا
شاهد: بركان "سترومبولي" شمالَ صقلية الإيطالية يقذف الرماد إلى السماء
شاهد: المركبة "دراغون" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية
شاهد: متظاهرو تايلاند المؤيدون للديمقراطية يحمون أنفسهم بالبط الأصفر العملاق
فيديو لعرض فني تركيبي: بتلات تنفخ في طوكيو وتصل سنغافورة
مشاهد فيديو رائعة من مهرجان المناطيد السنوي في المكسيك
شاهد: خفر السواحل الإيطالي ينقذ 31 مهاجراً قبالة شواطئ لامبيدوسا
شاهد: اكتشاف عشرات التوابيت الفرعونية التي عمرها أكثر من 2500 سنة في مصر
شاهد: حديقة حيوان بريطانية تحتفل بميلاد وحيد قرن نادر
شاهد: كبسولات تحترم قواعد التباعد الاجتماعي لحضور العروض الترفيهية في هونغ كونغ
شاهد: سكان قرية باكستانية يحاولون إنقاذ ما تبقى من منازلهم التي دمرها القصف الهندي
شاهد: فرساي المدينة الفرنسية ذات التاريخ الملكي تغير حاضرها بفن الشارع
شاهد: 300 "درون" تضيء سماء سول في كوريا الجنوبية
شاهد: افتتاح متحف لعرض فن الشارع الذي طبع "الثورة الاجتماعية" في تشيلي
شاهد.. خراب ودمار في قرى فلبينية بسبب الإعصار فامكو
شاهد: قرار رئاسي ينقذ شجرة تين "مقدسة" عمرها قرن من القطع