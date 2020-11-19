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العالم

الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص للقاحين ضد كوفيد-19 قبل نهاية العام

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين   -   حقوق النشر  AFP
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبي أرسولا فون دير لاين مساء الخميس إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يرخص للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد من انتاج تحالف مختبري فايزر- بيونتك ومختبر موديرنا قبل نهاية الشهر المقبل.

وأضافت المسؤولة عقب قمة عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي أن وكالة الأدوية الأوروبية يمكن أن تمنح "ترخيص تسويق مشروط (...) اعتبارا من النصف الثاني لكانون الأول/ديسمبر في حال جرى كل شيء دون مشاكل".

وفي وقت سابق الخميس أعلن مدير عام مختبر بيونتك الألماني الذي يعمل إلى جانب الأمريكي فايزر لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، الخميس أنّه من "الممكن" حيازة ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وحُجزت حتى الآن مئات ملايين الجرعات حول العالم. لكن أعلن عدد من الحكومات أن الجرعات ستوجه بداية إلى الطواقم الطبية والأشخاص الأكثر هشاشة من الناحية الصحية، وسيكون على البقية الانتظار بضعة أشهر.

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