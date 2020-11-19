قام العشرات من القرويين المفعمين بالحيوية في الهند بالتراشق بكرات من روث الأبقار في مهرجان غوريهابا، والذي يعتبر ختاما لأهم مهرجان في الهند، وهو مهرجان الأنوار أو "ديوالي". هذا المهرجان فريد من نوعه حيث يعتقد السكان المحليون أن إلههم، بيريشوارا سوامي، ولد في فضلات البقر.

ويقوم الهندوس خلال هذه المناسبة بصنع وشراء مصابيح مصنوعة من روث البقر حيث تعدّ المصابيح الصغيرة التي تسمى "دياس" باللغة الهندية، شيئا أساسيا لمهرجان "ديوالي". ويعتقد بعض الهندوس أن الأبقار وكل ما تنتجه مقدس ومطهر. وقد دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي من أجل حماية أكبر للبقر حيث حظرت العديد من الولايات الهندية منذ فترة طويلة ذبحها من أجل اللحوم.