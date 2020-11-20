شاهد: المزارعون ومنتجو أشجار الصنوبر يسابقون الزمن لتوصيل الطلبات للزبائن قبل عيد الميلاد

بعد أسابيع من الانتظار، بدأت الأمور تتحسن بالنسبة لزارعي ومنتجي أشجار الصنوبر المستخدمة في احتفالات أعياد عيد الميلاد. وبقي المزارعون لأسابيع يتساءلون عن مصيرهم في ظل جائحة كورونا وتدابير الإغلاق المفروضة في الكثير من الدول الأوروبية. ففي فرنسا قررت الحكومة السماح ببيع أشجار عيد الميلاد في الهواء الطلق ما دفع بالمزارعين للإسراع في جمع وتحضير الأشجار التي ستباع هذه السنة لتزين المنازل بمناسبة عيد الميلاد.
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