شاهد: وصول 120 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 الصيني إلى البرازيل

هبطت في مدينة ساو باولو البرازيلية طائرة محملة بـ 120 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد وسط جدال سياسي كبير حول مدى سلامة تعميم استخدامه على البرازيليين.

وقال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو إن بلاده ستضيف اللقاح الصيني ضمن حملة تلقيح وطنية واسعة رغم الاعتراضات.

ولم تعلن الصين حتى الآن عن درجة فاعلية لقاحها في وقت لم تحصل فيه أي شركة عالمية منتجة للدواء على الموافقات الطبية اللازمة لاعتماد استخدامه بشكل رسمي.