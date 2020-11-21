شاهد: الملك سلمان يفتتح قمة العشرين الافتراضية في الرياض

افتتح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود السبت قمة مجموعة دول العشرين التي تستضيفها الرياض في سابقة هي الأولى لدولة عربية.

وتقام قمة هذا العام بشكل افتراضي نظراً لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويلتقي رؤساء الدول الأعضاء وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر الإنترنت لمدة يومين وسط جهود مكثفة لنشر لقاحات مضادة للفيروس على نطاق واسع بعد تحقيق تقدم كبير في التجارب، ومع تنامي الدعوات لدول مجموعة العشرين لسد عجز دولي تمويل قدره 4.5 مليار دولار.