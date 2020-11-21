شاهد: الملك سلمان يفتتح قمة العشرين الافتراضية في الرياض

افتتح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود السبت قمة مجموعة دول العشرين التي تستضيفها الرياض في سابقة هي الأولى لدولة عربية.
وتقام قمة هذا العام بشكل افتراضي نظراً لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويلتقي رؤساء الدول الأعضاء وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر الإنترنت لمدة يومين وسط جهود مكثفة لنشر لقاحات مضادة للفيروس على نطاق واسع بعد تحقيق تقدم كبير في التجارب، ومع تنامي الدعوات لدول مجموعة العشرين لسد عجز دولي تمويل قدره 4.5 مليار دولار.
No Comment المزيد من
قذائف وانفجارات في العاصمة الأفغانية والحصيلة.. قتلى وجرحى بالعشرات
شاهد.. برازيليون يقتحمون محلا لمجموعة كارفور بعد مقتل رجل أسود علي يد الحراس ودعوة للمقاطعة
شاهد: في لندن "مقبرة لسيارات الأجرة '' بسبب الإغلاق
شاهد: كورونا وصل مغارة المسيح وأبرز فقرات "لا تعليق" لهذا الأسبوع
شاهد: إيوتا يضرب كولومبيا وهندوراس وباريس تستعد للميلاد رغم كورونا
شاهد: المزارعون ومنتجو أشجار الصنوبر يسابقون الزمن لتوصيل الطلبات للزبائن قبل عيد الميلاد
شاهد: وصول 120 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 الصيني إلى البرازيل
شاهد: إعصار إيوتا يغرق مدنا بأكملها في هندوراس
شاهد: طلاب يرفعون لافتات تتحدى بكين في حفل للتخرج في هونغ كونغ
شاهد: احتجاجات في أوغندا في أعقاب اعتقال الموسيقي والسياسي بوبي واين المرشح للرئاسة
شاهد: مئات الناشطين المؤيدين لمشروع قانون الإجهاض في شوارع بوينس آيرس
شاهد: احتجاجات في ألمانيا بسبب تدابير الإغلاق والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض المظاهرة
شاهد: الهندوس يتراشقون بروث الأبقار احتفالا بنهاية ديوالي
شاهد: إعصار إيوتا يدمر جزيرة بروفيدينسيا في كولومبيا
شاهد: أكبر ثلاثة أنهر جليدية في غرينلاند قد تذوب أسرع من جميع التوقعات
شاهد: احتجاجات متواضعة في طوكيو على أمل تأجيل الألعاب الأولمبية
شاهد: أطفال يحتجون على إغلاق مدرستهم في تورينو الإيطالية بسبب كورونا
شاهد: بركان "سترومبولي" شمالَ صقلية الإيطالية يقذف الرماد إلى السماء
شاهد: المركبة "دراغون" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية
شاهد: متظاهرو تايلاند المؤيدون للديمقراطية يحمون أنفسهم بالبط الأصفر العملاق