شاهد: المئات يتظاهرون في الدنمارك اعتراضاَ على "مذبحة المنك"

شارك حوالي 500 من سائقي الجرارات في الدنمارك في مسيرة لمطالبة الحكومة بالاستقالة على خلفية إعدام 15 مليون من حيوان المنك.

وكانت الحكومة قد قررت بموافقة البرلمان إعدام تلك الحيوانات بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر في مزارع لتربية هذا الحيوان اللاحم.

واعترفت الحكومة في وقت لاحق بأنها تفتقر بموجب القانون الحالي، إلى الصلاحيات اللازمة لإصدار أمر بإعدام حيوانات المنك غير المصابة ويمكنها فقط التوصية بمثل هكذا الإجراء.

وأقدمت الحكومة على تلك الخطوة على الرغم من عدم امتلاكها حق قتل الحيوانات السليمة، وهي خطوة خاطئة أحرجت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن ودفعتها إلى التسابق لبناء توافق سياسي.