بوتين لا يعترف بعدُ بجو بايدن رئيساً للولايات المتحدة

لا يزال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يرفض الاعتراف بفوز الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، رغم مرور نحو 20 يوماً على الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما يجعل حاكمَ الكرملين أحد الزعماء القلائل الذين "لم يعترفوا" حتى الآن بهوية رئيس الولايات المتحدة الجديد.

وخلال لقاء أجرته معه القناة الحكومية الأولى (راسيا 1) الأحد، قال بوتين إن "موسكو ستعمل مع أي شخص يحصل على ثقة الشعب الأمريكي. ولكن إلى من ستُعطى تلك الثقة؟ هذا أمر تحدده الأعرافُ السياسية حينما يقرّ أحد الحزبين فوز الآخر، أو (يحدده) النشر النهائي لنتائج الانتخابات بطريقة شرعية وقانونية".

ويرى مراقبون أن روسيا، التي اتهمتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتورّط في الانتخابات الرئاسية في عام 2016 ومساعدة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في الوصول إلى البيت الأبيض، حذرة من بايدن الذي تخشى أنه "سيزيد ضغط العقوبات الاقتصادية عليها والانتقادات والخلافات المرتبطة بحقوق الإنسان".

ووصف بوتين قرار الكرملين بعدم تهنئة بايدن بـ"الإجراء البروتوكولي" الذي لا يخفي "نوايا سيّئة".

وعندما سئل رجل روسيا القوي إذا ما كان قرار موسكو قد يشكل ضرراً على العلاقات الروسية-الأمريكية، أجاب قائلاً "لا أعتقد، لا، ليس هناك من شيء ليتضرر، العلاقات (بين الطرفين) مدمّرة أساساً".